WWF и Greenpeace потребовали предотвратить отмену экоэкспертизы

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, российское отделение Greenpeace , а также ряд других природоохранных организаций требуют от правительства РФ предотвратить отмену процедуры оценки воздействия объектов на окружающую среду, говорится в совместном заявлении организаций.

Ранее правительство РФ приняло решение о создании "регуляторной гильотины", которая коснется предприятий и проектов во всех отраслях экономики страны. Гильотина должна заменить старые громоздкие нормы регулирования новыми механизмами контроля, которые оказывают экономическое давление на участников рынка для использования, в том числе, наиболее безопасных для экологии технологий.

"Природоохранные организации направили заместителю председателя правительства Константину Чуйченко требование сохранить процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В рамках "регуляторной гильотины" Минприроды подготовило проект постановления правительства РФ, отменяющий единственный законный способ граждан участвовать в обсуждении проектов, потенциально опасных для природы. Эксперты российского отделения Greenpeace и WWF России настаивают: отмена процедуры ОВОС недопустима", - говорится в заявлении.

Как поясняют "зеленые", ОВОС определяет порядок проведения общественных обсуждений, а также процедуру проведения оценки воздействия, включающую в себя обязательные исследования возможного влияния на природу. Если этот механизм отменить, оценкой воздействия можно будет назвать любой документ, а общественным обсуждением — письмо чиновников местной администрации в поддержку проекта, полагают экологи.

"Мы согласны с тем, что необходимо улучшать нормативное регулирование в сфере ОВОС, но при этом совершенно очевидно, что предлагаемая отмена положения об ОВОС, пусть даже вступающая в силу с января 2021 года, может привести к негативным последствиям", - приводятся в сообщении слова и.о. директора по природоохранной политике, директора программы "Регулирование охраны окружающей среды" WWF России Екатерины Хмелевой.

Как отмечает Хмелева, природоохранные организации совместно с Минприроды уже долгое время разрабатывают закон, который сделает ОВОС более эффективным, но закон все еще не доработан. Отмена ОВОС в этом случае даст возможность предприятиям прекратить экологические экспертизы проектов.