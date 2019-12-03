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РИА Новости

Названы самые популярные у путешественников города мира

14:21 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Гонконг сохраняет свои лидирующие позиции в рейтинге самых посещаемых городов мира, несмотря на снижение числа гостей, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Euromonitor International "Top 100 City Destinations 2019".
Согласно документу, туристы совершат около 1,5 миллиарда поездок в 2019 году. Рейтинг был рассчитан с использованием данных о прибытиях за неполные 12 месяцев. Так что, роль Гонконга как глобальной столицы путешественников может измениться.
За этим городом следуют Бангкок, Макао и Сингапур.
Лондон, как ожидается, замкнет первую пятерку. Ранее он занимал третье место, но Brexit потенциально приводит к более жестким визовым ограничениям для граждан ЕС.
Самый большой "скачок" в рейтинге может совершить египетская Хургада. Этот город, вошедший в сотню в прошлом году, поднимется с 82 места на 63.
Кроме того, эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены и рост спроса на локации в Хорватии, Словении и Швеции.
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ТуризмСингапурТуризмтуристыНовости - ТуризмХургадаШвецияГонконгБангкокЛондонХорватияБарселонаВенаМакаоСловенияМилан
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