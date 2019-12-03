Трамп раскритиковал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

"Франция находится в не очень хорошем экономическом положении, у них трудная ситуация. Это жесткое заявление, когда у тебя такие трудности во Франции. Посмотрите, что происходит с "желтыми жилетами", нельзя делать такие заявления. Это проявление неуважения", - сказал Трамп, прибывший в Лондон на саммит лидеров стран НАТО.