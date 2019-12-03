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РИА Новости

Трамп раскритиковал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

13:13 03.12.2019 (обновлено: 18:17 03.12.2019)
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© REUTERS / Ludovic Marin/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп подверг критике высказывания своего французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами.
"Франция находится в не очень хорошем экономическом положении, у них трудная ситуация. Это жесткое заявление, когда у тебя такие трудности во Франции. Посмотрите, что происходит с "желтыми жилетами", нельзя делать такие заявления. Это проявление неуважения", - сказал Трамп, прибывший в Лондон на саммит лидеров стран НАТО.
По мнению президента США, "никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция". "НАТО служит великой цели… Данные заявления, по сути, оскорбительны для 28 стран", - добавил он.
Госсекретарь США Майк Помпео
15 ноября, 22:06
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Саммит НАТО в ЛондонеЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОФранцияЛондонСШАВ мире
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