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РИА Новости

Адвокат Марии Хачатурян оценил работу следователей

13:14 03.12.2019 (обновлено: 13:32 03.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловМария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин прокомментировал завершение уголовного дела в отношении сестер.
"Мы считаем, следствие проведено неполно. Некоторые важные, с нашей точки зрения, детали остались за пределами внимания", — цитирует Пакулина телеканал "360".
По словам адвоката, следствие не затребовало материалы комиссии по делам несовершеннолетних, которая собиралась применить административное взыскание по отношению к отцу девочек из-за несоблюдения им родительских обязанностей. Как отмечает Пакулин, эти сведения не проверялись.
"Мы считаем это важным упущением", — подчеркнул юрист.
Он добавил, что факты близкого знакомства Михаила Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры были установлены, но их тоже не проверили должным образом. Защита подчеркивает, что эти обстоятельства могли объяснять "многие безнаказанные выходки Михаила Хачатуряна".
Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года. По версии следствия, три сестры зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций — в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
При этом сами девушки утверждали, что отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Вчера, 09:17
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Ярослав ПакулинМария ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеРоссияПроисшествия
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