Первый космонавт из ОАЭ рассказал, что ему нравится русская зима

"Погода приятная, мне нравится. Особенно это заметно, когда приезжаешь из ОАЭ, где сейчас 25 градусов. Разницу быстро замечаешь, когда приезжаешь в минус 5 - минус 10. Но мне нравится это", - сказал аль-Мансури на церемонии торжественной встречи экипажа в Центре подготовки космонавтов.