Первый космонавт из ОАЭ рассказал, что ему нравится русская зима

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 3 дек - РИА Новости. Первому космонавту ОАЭ Хазза аль-Мансури, посетившему МКС на корабле "Союз", нравится русская зима.
"Погода приятная, мне нравится. Особенно это заметно, когда приезжаешь из ОАЭ, где сейчас 25 градусов. Разницу быстро замечаешь, когда приезжаешь в минус 5 - минус 10. Но мне нравится это", - сказал аль-Мансури на церемонии торжественной встречи экипажа в Центре подготовки космонавтов.
Вместе с ним в Звёздном городке прошла торжественная встреча российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.
Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 25 сентября. На МКС аль-Мансури провел восемь дней и благополучно вернулся 3 октября на Землю на корабле "Союз МС-12" вместе с Овчининым и Хейгом.
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