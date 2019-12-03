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РИА Новости

Первый космонавт из ОАЭ рассказал, что ему нравится русская зима

13:07 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на космодроме Байконур
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 3 дек - РИА Новости. Первому космонавту ОАЭ Хазза аль-Мансури, посетившему МКС на корабле "Союз", нравится русская зима.
"Погода приятная, мне нравится. Особенно это заметно, когда приезжаешь из ОАЭ, где сейчас 25 градусов. Разницу быстро замечаешь, когда приезжаешь в минус 5 - минус 10. Но мне нравится это", - сказал аль-Мансури на церемонии торжественной встречи экипажа в Центре подготовки космонавтов.
Вместе с ним в Звёздном городке прошла торжественная встреча российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.
Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 25 сентября. На МКС аль-Мансури провел восемь дней и благополучно вернулся 3 октября на Землю на корабле "Союз МС-12" вместе с Овчининым и Хейгом.
Генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби
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Джессика МеирХаззаа аль-МансуриНик ХейгАлексей ОвчининОлег СкрипочкаМеждународная космическая станция (МКС)Московская областьЗвездный городокОАЭРоссияВ мире
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