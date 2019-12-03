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РИА Новости

Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, заявил Трамп

13:07 03.12.2019 (обновлено: 18:19 03.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Никто не нуждается в НАТО так, как Франция, делать заявления о смерти альянса опасно, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон
28 ноября, 15:25
Макрон назвал слова о "смерти мозга" НАТО сигналом тревоги для альянса
"Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. Мы помогаем Европе. Это очень опасное заявление для них (Франции)", - сказал Трамп в Лондоне во время саммита НАТО.
Он отметил, что заявления Макрона о "смерти мозга" "оскорбительны для стран НАТО и не соответствуют положению дел".
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Саммит НАТО в ЛондонеЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОФранцияСШАВ мире
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