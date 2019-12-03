Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, заявил Трамп

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.
"Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. Мы помогаем Европе. Это очень опасное заявление для них (Франции)", - сказал Трамп в Лондоне во время саммита НАТО.
Он отметил, что заявления Макрона о "смерти мозга" "оскорбительны для стран НАТО и не соответствуют положению дел".