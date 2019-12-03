Бывшего украинского депутата Жеваго объявили в международный розыск

"В связи с систематической неявкой в орган досудебного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорится в сообщении.

Жеваго грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.