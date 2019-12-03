Бывшего украинского депутата Жеваго объявили в международный розыск

КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Константин Жеваго, которого подозревают в причастности к растрате более чем 100 миллионов долларов, объявлен в международный розыск, суд в Киеве разрешил его задержание, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что Жеваго, которого подозревают в причастности к растрате средств банка "Финансы и кредит", объявлен в розыск на Украине.
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"В связи с систематической неявкой в орган досудебного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорится в сообщении.
Жеваго грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.