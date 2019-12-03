Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

"Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. В интернете невозможно ни от кого отгородиться, и в данном случае у нас нет такой задачи и нет такого намерения, хочу вам напомнить, что об этом неоднократно говорил наш президент. Поэтому Россия остается в этом плане открытой абсолютно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о защите интернета.