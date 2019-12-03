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РИА Новости

Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

13:03 03.12.2019
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© Fotolia / BillionPhotos.comВозможности сети
Возможности сети
© Fotolia / BillionPhotos.com
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия не стремится ни от кого отгородиться в интернете, страна остается открытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. В интернете невозможно ни от кого отгородиться, и в данном случае у нас нет такой задачи и нет такого намерения, хочу вам напомнить, что об этом неоднократно говорил наш президент. Поэтому Россия остается в этом плане открытой абсолютно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о защите интернета.
Он добавил, что решение по поводу программных продуктов для смартфонов "не тождественно слову "отгораживаться".
"Это тождественно, наверное, слову "антимонопольная деятельность", что практикуется широко во всем мире, и именно с такого угла это следует, с нашей точки зрения, рассматривать", - подчеркнул Песков.
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Дмитрий ПесковРоссияИнтернетОбщество
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