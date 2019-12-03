Нововведений по допуску малых партий на выборы нет, заявил Песков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких нововведений в вопросе допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большого числа малых партий нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большого числа малых партий. При этом якобы такая инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.
"Здесь я не могу прокомментировать. Никаких нововведений на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.