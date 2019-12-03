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РИА Новости

Нововведений по допуску малых партий на выборы нет, заявил Песков

12:59 03.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦИК России в единый день голосования
ЦИК России в единый день голосования
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких нововведений в вопросе допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большого числа малых партий нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большого числа малых партий. При этом якобы такая инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.
"Здесь я не могу прокомментировать. Никаких нововведений на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Вчера, 12:13
Зюганов хочет обсудить с Путиным "ремонт" избирательной системы
201031
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Госдума РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
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