Нововведений по допуску малых партий на выборы нет, заявил Песков

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большого числа малых партий. При этом якобы такая инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.