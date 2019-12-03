В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Лукашенко

"Вопросы двусторонних отношений. Это и прежде всего дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, это крупные проекты инвестиционные, которые на двусторонней повестке дня, это и газовые дела – весь комплекс двусторонних отношений", - уточнил пресс-секретарь президента РФ планируемые к обсуждению темы.