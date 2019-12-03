В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Лукашенко

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря готовится, будут обсуждаться "дорожные карты" союзной интеграции, инвестпроекты и газовый вопрос, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Могу. Эта встреча готовится", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли он подтвердить подготовку проведения встречи глав двух государств 7 декабря.
"Вопросы двусторонних отношений. Это и прежде всего дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, это крупные проекты инвестиционные, которые на двусторонней повестке дня, это и газовые дела – весь комплекс двусторонних отношений", - уточнил пресс-секретарь президента РФ планируемые к обсуждению темы.
Он также отметил, что путь интеграции России и Белоруссии давно был выбран, есть соответствующий договор между двумя странами. "Мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства", - заключил Песков.