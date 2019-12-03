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РИА Новости

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Лукашенко

12:59 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря готовится, будут обсуждаться "дорожные карты" союзной интеграции, инвестпроекты и газовый вопрос, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Могу. Эта встреча готовится", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли он подтвердить подготовку проведения встречи глав двух государств 7 декабря.
"Вопросы двусторонних отношений. Это и прежде всего дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, это крупные проекты инвестиционные, которые на двусторонней повестке дня, это и газовые дела – весь комплекс двусторонних отношений", - уточнил пресс-секретарь президента РФ планируемые к обсуждению темы.
Он также отметил, что путь интеграции России и Белоруссии давно был выбран, есть соответствующий договор между двумя странами. "Мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства", - заключил Песков.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
1 декабря, 15:46Союзное государство
Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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