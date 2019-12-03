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РИА Новости

Импичмент нанесет ущерб США, заявил Трамп

12:56 03.12.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Демократы используют импичмент в США в своих политических целях, в случае успеха он нанесет ущерб стране, считает президент Дональд Трамп.
"Это очень непатриотично со стороны демократов. Это плохо для страны. Демократы используют его (импичмент) для того, чтобы завоевать политическое преимущество... Демократы вредят стране очень сильно", - сказал Трамп в Лондоне во время саммита НАТО.
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По его словам, оснований для объявления ему импичмента не существует.
"Это неприемлемо... За этим (обвинениями) ничего не стоит. Я не делал ничего неправильно. Это (звонок президенту Украины - ред.) не было преступлением. Мы провели хороший разговор. Они (демократы) - сумасшедшие, мы провели хороший разговор", - сказал Трамп.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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