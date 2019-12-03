Импичмент нанесет ущерб США, заявил Трамп

ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Демократы используют импичмент в Демократы используют импичмент в США в своих политических целях, в случае успеха он нанесет ущерб стране, считает президент Дональд Трамп

"Это очень непатриотично со стороны демократов. Это плохо для страны. Демократы используют его (импичмент) для того, чтобы завоевать политическое преимущество... Демократы вредят стране очень сильно", - сказал Трамп в Лондоне во время саммита НАТО.

По его словам, оснований для объявления ему импичмента не существует.

"Это неприемлемо... За этим (обвинениями) ничего не стоит. Я не делал ничего неправильно. Это (звонок президенту Украины - ред.) не было преступлением. Мы провели хороший разговор. Они (демократы) - сумасшедшие, мы провели хороший разговор", - сказал Трамп.