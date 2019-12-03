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РИА Новости

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

12:49 03.12.2019 (обновлено: 14:44 03.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США своими высказываниями об угрозе российских приложений вряд ли сможет помешать распространению продукции IT-компаний из России, заявил Дмитрий Песков.

"Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе на рынке сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пеcкова, Запад неоднократно использовал термин "российские хакеры" для отвлечения внимания от собственных проблем, однако Москва относится к этому с долей иронии. Он добавил, что, как правило, подобные обвинения и претензии не аргументированы.

"Контрразведывательная угроза"

В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры. Как заявил сенатор, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
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Тогда Wireless Lab опровергла обвинения, подчеркнув, что программа по большей части обрабатывает снимки в "облаке", загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.
ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". Бюро выразило обеспокоенность, что Москва "получит удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя разрешения от провайдеров.
Девушка на фоне рекламы смартфона
Вчера, 11:12
Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
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ФБРДмитрий ПесковРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну, лично меня устраивает ситуация, когда мои данные находятся в руках 1 разведки, а не у 10 разведок. По-крайней мере, американцы в обмен на мои данные дали мне интернет и все его наполнение. Пользуешься интернетом, но взамен, мы соберем на тебя кое-какую информацию. По-моему справедливо. А что предлагает мне российская разведка? Да ничего. Она просто собирает мои данные, не предоставляя ничего взамен. Это первый момент. Второй момент - ответственность. Любая утечка данных может обернуться для американской компании судебными исками на миллионы долларов. Там знают, что такое утечка информации и боятся этого. Что сделает российская компания, когда мои данные убегут в сеть? Разведут руками, только и всего. Не засудить, не наказать их не получится. Достаточно посмотреть, с какой завидной регулярностью, данные абонентов и клиентов утекают в сеть, от российских операторов и банков. Это же проходной двор какой-то. Собирать данные научились, а работать и хранить нет.
3 декабря, 14:07
Eugene Krabs
334103118
А то что приложения из США несут потенциальную угрозу для всех пользователей в мире, об этом Американская сторона скромно умалчивает. То что при помощи ПО произведенного в США разведслужбы Штатов используют для слежки за любым жителем планеты Земля, кстати CIA и FBI этого не отрицают, но стараются об этом не распространятся.
3 декабря, 13:49
JCJonnJr Carter
113420010
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