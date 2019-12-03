В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе на рынке сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.