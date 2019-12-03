В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США своими высказываниями об угрозе российских приложений вряд ли сможет помешать распространению продукции IT-компаний из России, заявил Дмитрий Песков.
"Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе на рынке сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
По словам Пеcкова, Запад неоднократно использовал термин "российские хакеры" для отвлечения внимания от собственных проблем, однако Москва относится к этому с долей иронии. Он добавил, что, как правило, подобные обвинения и претензии не аргументированы.
"Контрразведывательная угроза"
В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры. Как заявил сенатор, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
Тогда Wireless Lab опровергла обвинения, подчеркнув, что программа по большей части обрабатывает снимки в "облаке", загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.
ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". Бюро выразило обеспокоенность, что Москва "получит удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя разрешения от провайдеров.