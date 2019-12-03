Путин обсудит с военными гособоронзаказ для развития ВМФ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с военными по вопросу гособоронзаказа для развития Военно-морского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Далее Путин отправится в свою резиденцию Бочаров Ручей, где опять засядет с нашими военными, с нашим генералитетом, с представителями оборонно-промышленного комплекса. Продолжится серия совещаний", - сказал он.
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Песков уточнил, что это встреча будет посвящена вопросу гособоронзаказа для нужд и целей развития Военно-морского флота, включая развитие соответствующей инфраструктуры для вновь поступающих кораблей и судов.
Российский президент в понедельник начал серию традиционных военных совещаний, основная тема обсуждения - развитие Военно-морского флота (ВМФ) РФ.