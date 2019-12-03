Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T12:49+0300
https://ria.ru/20191203/1561902520.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:158:3072:1886_1036x0_80_0_0_8dd32b70da17a5a1164ed590d1ee5047.jpg
РИА Новости

Путин обсудит с военными гособоронзаказ для развития ВМФ

12:49 03.12.2019
175
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с военными по вопросу гособоронзаказа для развития Военно-морского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Далее Путин отправится в свою резиденцию Бочаров Ручей, где опять засядет с нашими военными, с нашим генералитетом, с представителями оборонно-промышленного комплекса. Продолжится серия совещаний", - сказал он.
Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
2 декабря, 14:32
Путин рассказал о вооружении кораблей ВМФ
Песков уточнил, что это встреча будет посвящена вопросу гособоронзаказа для нужд и целей развития Военно-морского флота, включая развитие соответствующей инфраструктуры для вновь поступающих кораблей и судов.
Российский президент в понедельник начал серию традиционных военных совещаний, основная тема обсуждения - развитие Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
1000001
Обсудить 0
Дмитрий ПесковВладимир ПутинВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Помидор
Более 60% россиян сами выращивают овощи и фрукты, показал опрос
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Комитет Думы одобрил освобождение сельских музеев от применения касс
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с поставками С-400 Турции
Логотип ОАО РЖД
РЖД допускают продажу b2c-бизнеса "Транстелекома"
Смартфон
Эксперт прокомментировал закон о предустановке российского ПО
Египетские мандарины
200 тысяч пачек сигарет пытались ввезти в Россию под видом мандаринов
Копенгаген
Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Инвестиции в экономику Костромской области за 9 месяцев выросли на 15%
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп
Нетаньяху и Трамп обсудили израильские планы на Иорданскую долину
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
Помпео прокомментировал теракт на Лондонском мосту
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах
Злая собака
В Саратове ищут бойцовскую собаку, напавшую на женщину и ребенка
Города России. Кемерово
Смог в Кемерово рассеялся
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего
Лента новостейМолния