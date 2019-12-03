Песков: запад использует тему "хакеров" для отвлечения от проблем

"Это такой устойчивый термин уже - "российские хакеры", и его используют как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем. И это очень удобно для демонизации, для прикрытия своей головной боли - использовать вот этот фетиш, пугалку в виде российских хакеров. Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии... Серьезно это, конечно, комментировать невозможно", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обвинениях в адрес российских хакеров в обнародовании документов по переговорам между Великобританией и США.