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РИА Новости

Песков: запад использует тему "хакеров" для отвлечения от проблем

12:49 03.12.2019 (обновлено: 12:54 03.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Запад использует термин "российские хакеры" как фетиш для отвлечения внимания от собственных проблем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это такой устойчивый термин уже - "российские хакеры", и его используют как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем. И это очень удобно для демонизации, для прикрытия своей головной боли - использовать вот этот фетиш, пугалку в виде российских хакеров. Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии... Серьезно это, конечно, комментировать невозможно", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обвинениях в адрес российских хакеров в обнародовании документов по переговорам между Великобританией и США.
Кибербезопасность
21 октября, 10:55
Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских
Он добавил, что, как правило, подобные звучащие обвинения и претензии не аргументированы и не "носят подтвержденного характера".
Президент США Дональд Трамп
18 апреля, 17:07
В США не нашли доказательств связи Трампа с "российскими" хакерами
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