Песков: запад использует тему "хакеров" для отвлечения от проблем

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Запад использует термин "российские хакеры" как фетиш для отвлечения внимания от собственных проблем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это такой устойчивый термин уже - "российские хакеры", и его используют как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем. И это очень удобно для демонизации, для прикрытия своей головной боли - использовать вот этот фетиш, пугалку в виде российских хакеров. Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии... Серьезно это, конечно, комментировать невозможно", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обвинениях в адрес российских хакеров в обнародовании документов по переговорам между Великобританией и США.
Он добавил, что, как правило, подобные звучащие обвинения и претензии не аргументированы и не "носят подтвержденного характера".