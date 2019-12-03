Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

"Я русский немец, хотел бы, чтобы немецкие язык и культура для моих детей были такими же родными как и русские. При этом где они захотят в дальнейшем жить, будет их выбором. Начало работы в частном секторе совпало со временем изучения истории моей семьи, которая в силу событий во время Второй мировой и после свою "немецкость" во многом утеряла - я решил, что будет правильно по отношению к моим предкам и детям дать им возможность быть теми, кто они есть", — заявил собеседник агентства.