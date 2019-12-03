Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Экс-парламентарий уточнил, что такое решение работодатель принял после публикации в Sueddeutsche Zeitung. В статье говорилось, что Шлегель работает в Мюнхене "директором стратегических проектов и операций" в немецкой штаб-квартире компании.
Издание задалось вопросом, насколько безопасно доверять вопросы безопасности российскому политику. На запрос газеты в компании ответили, что Шлегель "не имеет доступа к исходному коду продукции Acronis или к серверам с данными клиентов".
Сам бывший депутат заверил, что решение руководства не вызывает у него возражений и опасений. В интервью РИА Новости Шлегель пояснил, что причины его ухода из политики и отъезда в Германию были "сугубо личные, семейные".
"Я русский немец, хотел бы, чтобы немецкие язык и культура для моих детей были такими же родными как и русские. При этом где они захотят в дальнейшем жить, будет их выбором. Начало работы в частном секторе совпало со временем изучения истории моей семьи, которая в силу событий во время Второй мировой и после свою "немецкость" во многом утеряла - я решил, что будет правильно по отношению к моим предкам и детям дать им возможность быть теми, кто они есть", — заявил собеседник агентства.
Он также рассказал, что сохранил российское гражданство после репатриации в Германию, но при этом не видит сценариев своего возвращения в политику.
Роберт Шлегель был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов (с 2007 по 2016 год). С 2006 по 2007 год был пресс-секретарем движения "Наши", позже избран его комиссаром.
Накануне стало известно, что он получил гражданство Германии и переехал в эту страну.