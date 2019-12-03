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РИА Новости

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

12:45 03.12.2019 (обновлено: 17:49 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРоберт Шлегель на заседании Государственной Думы РФ
Роберт Шлегель на заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Экс-парламентарий уточнил, что такое решение работодатель принял после публикации в Sueddeutsche Zeitung. В статье говорилось, что Шлегель работает в Мюнхене "директором стратегических проектов и операций" в немецкой штаб-квартире компании.
Издание задалось вопросом, насколько безопасно доверять вопросы безопасности российскому политику. На запрос газеты в компании ответили, что Шлегель "не имеет доступа к исходному коду продукции Acronis или к серверам с данными клиентов".
Роберт Шлегель
Вчера, 08:40
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Сам бывший депутат заверил, что решение руководства не вызывает у него возражений и опасений. В интервью РИА Новости Шлегель пояснил, что причины его ухода из политики и отъезда в Германию были "сугубо личные, семейные".

"Я русский немец, хотел бы, чтобы немецкие язык и культура для моих детей были такими же родными как и русские. При этом где они захотят в дальнейшем жить, будет их выбором. Начало работы в частном секторе совпало со временем изучения истории моей семьи, которая в силу событий во время Второй мировой и после свою "немецкость" во многом утеряла - я решил, что будет правильно по отношению к моим предкам и детям дать им возможность быть теми, кто они есть", — заявил собеседник агентства.

Он также рассказал, что сохранил российское гражданство после репатриации в Германию, но при этом не видит сценариев своего возвращения в политику.
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Роберт Шлегель был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов (с 2007 по 2016 год). С 2006 по 2007 год был пресс-секретарем движения "Наши", позже избран его комиссаром.
Накануне стало известно, что он получил гражданство Германии и переехал в эту страну.
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Госдума РФAcronisРоберт ШлегельГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Типичный "патриот". Пока в Думе - вещает про нехороший запад, как только мандат закончился - отправляется на этот же самый запад, чтобы сесть на не самую низкую должность в западной же компании. И предудущий "патриотизм" моментально куда-то испаряется.
3 декабря, 12:51
Алексей Шипарёв
11351629
Всеядным оппортунистам-падальщикам в нормальном обществе доверия нет. Надеюсь у всех наших высших чиновников и фейко-топ-менеджеров скоро земля будет гореть под ногами.
3 декабря, 12:51
mmushmulyan
4921107
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