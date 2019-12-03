МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах, сообщает местный телеканал CNN Philippines со ссылкой на губернатора провинции Восточный Миндоро Умерлито Долора.
"Два человека погибли в Восточном Миндоро во время шторма, подтверждает губернатор Бонз Долор", - говорится в сообщении телеканала.
This is Typhoon Tisoy.— You Go Hawaii (@m03y09g93) 3 декабря 2019 г.
When the name cycle restarts, are we getting Amboy, Bumbay and.. Chinito?
*sings* kapag ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita.. 😋 pic.twitter.com/OymFJ3zZf7
Поздно вечером в понедельник тайфун "Тисой" обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу. Во вторник тайфун охватил южную часть острова Лусон и в настоящее время движется в направлении острова Миндоро. По последним данным, по меньшей мере три человека пострадали. По данным газеты Philippine Star, в связи с приходом тайфуна число эвакуированных в стране превысило 225 тысяч человек.
Как сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление президентского дворца, в связи с приходом тайфуна власти страны приостановили работу во всех правительственных учреждениях в Маниле во вторник. Согласно документу, работа не будет приостановлена только в тех учреждениях, которые обеспечивают медицинскую помощь, а также отвечают за подготовку к бедствиям и реагированию на них. Кроме того, верховный суд страны постановил приостановить работу во всех судах столичного региона.
Вчера, 12:12В Маниле отменили около 300 рейсов из-за тайфуна
По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон. Как сообщают СМИ, ожидается, что тайфун покинет территорию Филиппин только в четверг.