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РИА Новости

Два человека погибли в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах

12:42 03.12.2019
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© REUTERS / Nino LucesПоследствия прохождения тайфуна Тисой" на Филиппинах. 3 декабря 2019
Последствия прохождения тайфуна Тисой на Филиппинах. 3 декабря 2019
© REUTERS / Nino Luces
Последствия прохождения тайфуна Тисой" на Филиппинах. 3 декабря 2019
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах, сообщает местный телеканал CNN Philippines со ссылкой на губернатора провинции Восточный Миндоро Умерлито Долора.
"Два человека погибли в Восточном Миндоро во время шторма, подтверждает губернатор Бонз Долор", - говорится в сообщении телеканала.
Поздно вечером в понедельник тайфун "Тисой" обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу. Во вторник тайфун охватил южную часть острова Лусон и в настоящее время движется в направлении острова Миндоро. По последним данным, по меньшей мере три человека пострадали. По данным газеты Philippine Star, в связи с приходом тайфуна число эвакуированных в стране превысило 225 тысяч человек.
Как сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление президентского дворца, в связи с приходом тайфуна власти страны приостановили работу во всех правительственных учреждениях в Маниле во вторник. Согласно документу, работа не будет приостановлена только в тех учреждениях, которые обеспечивают медицинскую помощь, а также отвечают за подготовку к бедствиям и реагированию на них. Кроме того, верховный суд страны постановил приостановить работу во всех судах столичного региона.
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