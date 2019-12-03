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РИА Новости

Росавиация поставила на учет более девяти тысяч беспилотников

12:40 03.12.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Росавиация с 27 сентября поставила на учет более 9 тысяч беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, следует из материалов ведомства.
Правила учета БВС максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, произведенных в РФ или ввезенных на ее территорию, правительство утвердило в конце мая. Они вступили в силу с 27 сентября. Полномочия по учету дронов возложены на Росавиацию.
Всего с 27 сентября по 1 декабря в Росавиацию поступило 9271 заявление о постановке БВС на учет. Поставлено на учет 9093 беспилотника, в 279 заявлениях было отказано, говорится в материалах.
"Основной причиной отказа в постановке БВС на учет является несоответствие заявлений установленным требованиям, а именно отсутствие СНИЛС владельца БВС, СНИЛС владельца БВС указан некорректно, отсутствуют паспортные данные владельца БВС, отсутствуют номер телефона и (или) адрес электронной почты владельца БВС, не указан или указан некорректно ОГРН (ИНН) организации, некорректный серийный номер БВС, заявление подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, подано заявление о постановке БВС, которое по своей взлетной массе не подлежит учету, в одном заявлении указаны БВС разных типов, тип БВС не соответствует фотографии, приложенной к заявлению", - поясняет ведомство.
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В конце сентября начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров пояснял, что гражданские беспилотные воздушные суда, уже находящиеся в эксплуатации, нужно будет ставить на учет в течение месяца со вступления в силу соответствующих правил; новые БВС, ввезенные и купленные в РФ после вступления правил учета - в течение 10 дней. Он уточнял, что всего в стране около 500 тысяч беспилотников в категории, попадающей под необходимость учета.
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