Свердловский минздрав проверит жалобы врачей на низкую зарплату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области проводят встречи с врачами областной клинической детской больницы после жалоб на низкий уровень зарплат, с каждым проводится индивидуальная работа, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.
Ранее письмо сотрудников ОДКБ №1 было опубликовано на странице профсоюза медработников "Действие" в социальной сети "ВКонтакте". В тексте обращения, под которым подписались 113 человек, говорится, что врачи с учетом переработок и двойных ставок получают "на руки" до 55 тысяч рублей, зарплата младшего медицинского персонала составляет до 30 тысяч рублей. В письме также утверждается, что после громкого увольнения хирургов в Нижнем Тагиле в регионе должны были пройти опросы медработников об удовлетворенности зарплатой, но о времени и месте их проведения врачей не уведомили.
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"Вчера проводились встречи, сегодня и завтра запланированы. И не только с теми подписантами, но и, в принципе, со всем коллективом. Выясняются причины недовольства с каждым индивидуально", – сказал собеседник агентства.
Как отметили в минздраве, ранее никто из сотрудников больницы не обращался в ведомство с жалобами на низкую зарплату.
В августе все хирурги ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда и отсутствие взаимодействия с администрацией больницы. После беседы с комиссией регионального минздрава один хирург сменил специализацию, остальные отозвали свои заявления.
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