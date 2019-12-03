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РИА Новости

Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться

12:39 03.12.2019 (обновлено: 16:47 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, уговорил москвичку отдать ему 15 миллионов рублей ради замужества. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержание подозреваемого в мошенничестве на доверии прошло в Подмосковье. Как выяснилось, его и раньше судили за аналогичные преступления, последний раз — в 2015-м. Тогда его приговорили к пяти годам, и, по словам Волк, он только недавно освободился из мест лишения свободы.
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Волк добавила, что задержанный познакомился с москвичкой в соцсети. В переписке он рассказал, что занимает высокую должность, его родители — очень обеспеченные люди, а потом предложил выйти за него замуж. Однако, по его словам, родственники требовали доказательств состоятельности невесты.
Таким образом мнимый жених убедил женщину перевести на его счет 15 миллионов рублей, которые пообещал положить в ячейку банка, а позже вернуть. Но как только деньги поступили на счет, перестал выходить на связь.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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