Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться

Волк добавила, что задержанный познакомился с москвичкой в соцсети. В переписке он рассказал, что занимает высокую должность, его родители — очень обеспеченные люди, а потом предложил выйти за него замуж. Однако, по его словам, родственники требовали доказательств состоятельности невесты.