Делегация КПРФ посетит Китай

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Делегация КПРФ во главе с лидером компартии Геннадием Зюгановым посетит с визитом в Китай, где встретится с руководством страны и обсудит взаимодействие двух стран в следующем году.
"Завтра мы будем вести переговоры с руководством Китая. Мы подготовили программу и меморандум взаимодействия с этой страной на весь следующий год", - сообщил Зюганов журналистам во вторник.
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По его словам, делегация посетит одну из китайских провинций, которой в свое время СССР помогал строить заводы.