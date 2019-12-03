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РИА Новости

Делегация КПРФ посетит Китай

12:30 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Делегация КПРФ во главе с лидером компартии Геннадием Зюгановым посетит с визитом в Китай, где встретится с руководством страны и обсудит взаимодействие двух стран в следующем году.
"Завтра мы будем вести переговоры с руководством Китая. Мы подготовили программу и меморандум взаимодействия с этой страной на весь следующий год", - сообщил Зюганов журналистам во вторник.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
2 декабря, 13:19
Россию и Китай связывают доверительные контакты, заявил Патрушев
По его словам, делегация посетит одну из китайских провинций, которой в свое время СССР помогал строить заводы.
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КПРФГеннадий ЗюгановКитайРоссияВ мире
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