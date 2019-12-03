Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-03T12:29+0300
https://ria.ru/20191203/1561901494.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Симонян назвал вандализмом осквернение памятника Грибоедову в Ереване

12:29 03.12.2019
1066
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян назвал вандализмом осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
В понедельник вечером сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей "Армянского легиона" вермахта.
"Этот человек просто не знает, кто такой Грибоедов, какую роль он сыграл, за что его убили. Давая оценки, не хочется употреблять плохих слов, но, поверьте, они здесь к месту. Это вандализм", - сказал Симонян журналистам.
По его словам, этот шаг недопустим и никак не связан с декларируемыми целями человека, совершившего эти действия. "Это неудачная попытка выделиться, и, к моей радости, практически все слои общества отнеслись к этому негативно", - сказал вице-спикер. Он отметил, что правоохранительные органы занимаются этим инцидентом.
Вячеслав Володин
7 ноября, 12:29
Володин: случаи осквернения могил солдат в Европе говорят о кризисе в умах
Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде. Посольство Армении выразило возмущение, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".
В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении.
Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Вчера, 10:36
Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова
1310030
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеАлександр ГрибоедовНовости - Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в США
В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Калининградские власти стремятся к более тесным контактам с Литвой
Засуха в Австралии
Текущее десятилетие может стать самым жарким, заявили метеорологи
Багаж в аэропорту
ФАС изучит стоимость услуг в аэропортах на Дальнем Востоке
Президент США Дональд Трамп
Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
Президент России Владимир Путин
Формат общения Путина и Зеленского определят ближе к встрече в Париже
Новобранец полка Азов
У участника операции по похищению Цемаха заметили нацистскую символику
Логотип РЖД
РЖД проконсультируют монгольских коллег по ветке от Таван-Толгоя
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ и правительство Москвы объединяют усилия для развития бизнеса
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков: запад использует тему "хакеров" для отвлечения от проблем
Незаконная рубка леса в Ставропольском крае
В Счетной палате рассказали об ущербе от незаконных рубок леса
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг. 2 декабря 2019
Рогозин вручил астронавту Нику Хейгу Орден Мужества
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Антти Ринне в официальной резиденции президента в Хельсинки. 3 декабря 2019
Президент Финляндии принял отставку правительства Ринне
Девушки в новогодних костюмах позируют на пляже в Ницце
Пять стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего
Лента новостейМолния