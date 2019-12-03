Симонян назвал вандализмом осквернение памятника Грибоедову в Ереване

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян назвал вандализмом осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.

В понедельник вечером сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей "Армянского легиона" вермахта.

"Этот человек просто не знает, кто такой Грибоедов, какую роль он сыграл, за что его убили. Давая оценки, не хочется употреблять плохих слов, но, поверьте, они здесь к месту. Это вандализм", - сказал Симонян журналистам.

По его словам, этот шаг недопустим и никак не связан с декларируемыми целями человека, совершившего эти действия. "Это неудачная попытка выделиться, и, к моей радости, практически все слои общества отнеслись к этому негативно", - сказал вице-спикер. Он отметил, что правоохранительные органы занимаются этим инцидентом.

Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде. Посольство Армении выразило возмущение, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".

В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении.