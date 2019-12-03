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РИА Новости

Отношения с Россией важны для Норвегии, заявил посол в Москве

12:24 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОсло
Осло
© РИА Новости / Александр Вильф
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Осло. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Соседские отношения с РФ важны для Норвегии, важно поддерживать хорошие контакты между ведомствами двух стран, сказал норвежский посол в Москве Руне Ресаланд.
"Соседские отношения с Россией важны для Норвегии. У нас много общих интересов, в том числе вытекающих из добрососедства на севере. Поэтому важно, чтобы между различными учреждениями, органами, ведомствами наших стран поддерживались хорошие контакты", - сказал он на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
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По его словам, за последние 25 лет между Осло и Москвой сложилось широкое и успешное сотрудничество в таких сферах, как рыболовство, экология, береговая охрана, поиск и спасение на море, наука, культура и образование.
Посол Норвегии также отметил, что между странами существуют существенные политические разногласия. "Сейчас политические контакты между нашими странами активизируются, и это даёт возможность говорить о том, в чем мы согласны, и о том, на что у нас разные точки зрения", - сказал Руне Ресаланд.
По его мнению, 2019 год был активным для двустороннего сотрудничества.
"Возобновились регулярные консультации между министерствами иностранных дел и министерствами обороны России и Норвегии. Я думаю, что это воспринимается как взаимовыгодная практика. И мы придаем большое значение тому, чтобы она продолжалась", - подчеркнул посол.
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Руне РесаландКонстантин КосачевНорвегияРоссияВ мире
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