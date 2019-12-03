Отношения с Россией важны для Норвегии, заявил посол в Москве

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Соседские отношения с РФ важны для Соседские отношения с РФ важны для Норвегии , важно поддерживать хорошие контакты между ведомствами двух стран, сказал норвежский посол в Москве Руне Ресаланд

"Соседские отношения с Россией важны для Норвегии. У нас много общих интересов, в том числе вытекающих из добрососедства на севере. Поэтому важно, чтобы между различными учреждениями, органами, ведомствами наших стран поддерживались хорошие контакты", - сказал он на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

По его словам, за последние 25 лет между Осло и Москвой сложилось широкое и успешное сотрудничество в таких сферах, как рыболовство, экология, береговая охрана, поиск и спасение на море, наука, культура и образование.

Посол Норвегии также отметил, что между странами существуют существенные политические разногласия. "Сейчас политические контакты между нашими странами активизируются, и это даёт возможность говорить о том, в чем мы согласны, и о том, на что у нас разные точки зрения", - сказал Руне Ресаланд.

По его мнению, 2019 год был активным для двустороннего сотрудничества.