Генконсульство подтвердило убийство россиянки Сафоновой в Каталонии

Ранее правоохранительные органы Каталонии сообщили, что по подозрению в убийстве россиянки задержан ее возлюбленный - 44-летний гражданин Испании.

"Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области", - сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

По официальной информации, полученной генконсульством из главного управления полиции Каталонии, тело убитой со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где проживала жертва.