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РИА Новости

Генконсульство подтвердило убийство россиянки Сафоновой в Каталонии

12:22 03.12.2019 (обновлено: 13:24 03.12.2019)
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© Fotolia / Matthias StoltСотрудник испанской полиции
Сотрудник испанской полиции
© Fotolia / Matthias Stolt
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Барселоне подтвердило, что в испанском городе Прат-де-Льобрегат была убита россиянка, и назвало ее имя.
Ранее правоохранительные органы Каталонии сообщили, что по подозрению в убийстве россиянки задержан ее возлюбленный - 44-летний гражданин Испании.
"Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области", - сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
По официальной информации, полученной генконсульством из главного управления полиции Каталонии, тело убитой со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где проживала жертва.
"Дело передано в суд №2 города Прат-де-Льобрегат. Ведется следствие", - отметили в дипмиссии.
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