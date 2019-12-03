Генконсульство подтвердило убийство россиянки Сафоновой в Каталонии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Барселоне подтвердило, что в испанском городе Прат-де-Льобрегат была убита россиянка, и назвало ее имя.
Ранее правоохранительные органы Каталонии сообщили, что по подозрению в убийстве россиянки задержан ее возлюбленный - 44-летний гражданин Испании.
"Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области", - сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
По официальной информации, полученной генконсульством из главного управления полиции Каталонии, тело убитой со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где проживала жертва.
"Дело передано в суд №2 города Прат-де-Льобрегат. Ведется следствие", - отметили в дипмиссии.
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