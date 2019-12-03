В Мосгордуме хотят запретить продажу газовых смесей и зажигалок детям

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мосгордума готова подготовить модельный региональный закон, регулирующий продажу газовых смесей и зажигалок несовершеннолетним, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов

"В последние годы стремительно распространяется такая форма токсикомании, как "сниффинг" – вдыхание бытовых газов, используемых в баллончиках для зажигалок... Наблюдается неутешительная статистика, если в 2016 году было 65 случаев смертей, в 2018 уже более 150...В 2019 году этот печальный рекорд может быть побит", - сказал Щитов на круглом столе в Мосгордуме.

По его словам, в настоящее время зажигалки, баллончики находятся в свободном доступе, нет никаких законодательных ограничений по их продаже.

"Москва могла бы стать пилотным регионом для отработки, прежде всего, законодательных механизмов предотвращения распространения проблемы сниффинга... Мы готовы как Москва подготовить типовой модельный закон, предложить его уже на суд Общественной палаты, предложить его совету законодателей Центрального федерального округа, предложить его другим регионам, чтобы посмотреть, с точки зрения законодательных рычагов механизмы", - сказал Щитов.

Он также выразил надежду, что законопроект будет разработан и поддержан столичным парламентом до ухода Мосгордумы на летний перерыв. "Я думаю, что на срок 6 месяцев, мы на это будем ориентироваться, чтобы к концу следующей сессии, до ухода Мосгордумы на летний перерыв, чтобы такой закон был уже разработан, обсужден, поддержан экспертным сообществом и депутатами столичного парламента", - сказал Щитов.

"В том числе то, что мы обсуждали именно сегодня, это ограничение продажи по возрасту до 18 лет, это найдет отражение в этом законе. Самый пиковый возраст сниффинга - 10-15 лет", - пояснил журналистам Щитов.

Также на круглом столе он отметил, что Мосгордума обратится к Общественной палате РФ, чтобы создать межрегиональную рабочую группу, чтобы в том числе пригласить туда 9 регионов, которые пытались вводить подобные запреты, чтобы совместно найти решение этой проблемы, законодательные и общегуманитарные.

По мнению, главного внештатного специалиста-нарколога министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна , сниффинг, действительно, является формой токсикомании, вызывает психическое воздействие, и пути решения данной проблемы: снизить доступность баллончиков и просветительская работа с родителями и с продавцами. "Есть два основных направления любой профилактики: снижение доступности и просветительская работа", - сказал Брюн.

По его словам, сейчас в Госдуме рассматривают повышение возрастного ценза продажи алкоголя.

"Я бы туда добавил табак... и баллончики... Или можно сосредоточить их продажу в определенных маркетах, чтобы не было шаговой доступности", - сказал Брюн.