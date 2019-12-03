Роспатент: проект о "служебных изобретениях" внесут в ГД в 2020 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законопроект о "служебных изобретениях", который позволит авторам получать доход от реализации патентов в производстве, должен быть представлен в Госдуму в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.
В феврале этого года Ивлиев сообщал, что ведомство разрабатывает законопроект о "служебных изобретениях". Он позволит автору получать долю прибыли при реализации продукции, в которой используется его изобретение. По словам Ивлиева, такой подход не только гарантирует автору справедливое вознаграждение, но и обеспечит более креативный, практический подход к исследованиям и разработкам.
"Служебные изобретения - срок декабрь 2020 года. Так что будем его прорабатывать, будет идти работа по его составлению", - сказал он во вторник.
"В декабре 2020 года правительство должно внести его в Госдуму", - добавил Ивлиев.
В октябре глава Роспатента сообщил, что законопроект планируется вынести на обсуждение с деловым сообществом до конца текущего года.