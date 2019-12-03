Роспатент: проект о "служебных изобретениях" внесут в ГД в 2020 году

В феврале этого года Ивлиев сообщал, что ведомство разрабатывает законопроект о "служебных изобретениях". Он позволит автору получать долю прибыли при реализации продукции, в которой используется его изобретение. По словам Ивлиева, такой подход не только гарантирует автору справедливое вознаграждение, но и обеспечит более креативный, практический подход к исследованиям и разработкам.