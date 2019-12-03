Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T12:19+0300
https://ria.ru/20191203/1561901038.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

Роспатент: проект о "служебных изобретениях" внесут в ГД в 2020 году

12:19 03.12.2019
37
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законопроект о "служебных изобретениях", который позволит авторам получать доход от реализации патентов в производстве, должен быть представлен в Госдуму в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.
В феврале этого года Ивлиев сообщал, что ведомство разрабатывает законопроект о "служебных изобретениях". Он позволит автору получать долю прибыли при реализации продукции, в которой используется его изобретение. По словам Ивлиева, такой подход не только гарантирует автору справедливое вознаграждение, но и обеспечит более креативный, практический подход к исследованиям и разработкам.
"Служебные изобретения - срок декабрь 2020 года. Так что будем его прорабатывать, будет идти работа по его составлению", - сказал он во вторник.
"В декабре 2020 года правительство должно внести его в Госдуму", - добавил Ивлиев.
В октябре глава Роспатента сообщил, что законопроект планируется вынести на обсуждение с деловым сообществом до конца текущего года.
Система кровообращения ног
26 июля, 09:00РИА Наука
Ученые против ишемии: разработка КФУ вошла в топ лучших изобретений России
200000
Обсудить 0
Григорий ИвлевГригорий ИвлиевРоспатентГосдума РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Saxo Bank представил прогноз на грядущий год
Президент РФ В. Путин
Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
Алексей Венедиктов
Венедиктов сообщил, что оступился на Дилетантских чтениях
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов клиентов банков, сообщили СМИ
LIVE: Путин и Си Цзиньпин запускают газопровод Сила Сибири
Запуск газопровода "Сила Сибири". Прямая трансляция
Карина Парышева, спасшая детей из пожара на Камчатке 15 октября 2018
Спасшую детей камчатскую школьницу наградили грамотой
ДТП в Пряжинском районе, Карелия
В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Медведев заявил, что Россия считает Монголию дружественной страной
Лондон
МИД предупредил россиян о манифестациях в Лондоне из-за саммита НАТО
Экзамен по русскому языку для иностранцев
Госдума поддержала проекты об унификации экзаменов для иностранцев
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
В Петербурге сократилась площадь пожара в ангаре
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки"
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
В "Волжском пароходстве" рассказали об инциденте с судами на Дону
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
В подконтрольной Киеву Донецкой области объяснили, как вернуть Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего
Лента новостейМолния