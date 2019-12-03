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РИА Новости

Подмосковная полиция хочет приравнять снюс и насвай к наркотикам

12:15 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Снюс, снафф и насвай надо приравнять к наркотикам и сажать за их продажу, заявил журналистам глава управления наркоконтроля ГУМВД России по Московской области Роберт Адамян.
"Снюс, снафф, насвай – это одна категория веществ, которые надо запретить на законодательном уровне. Мы надеемся, что это будет криминализировано, и выступаем инициативно за уголовную ответственность за сбыт снюса, снаффа и насвая. Мы хотели, чтобы уголовная ответственность была аналогично другим наркотикам – от шести лет. Те, кто торгует снюсом, снаффом и насваем – потенциальные в будущем сбытчики более тяжелых наркотиков", - сказал Адамян.
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