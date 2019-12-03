Подмосковная полиция хочет приравнять снюс и насвай к наркотикам

"Снюс, снафф, насвай – это одна категория веществ, которые надо запретить на законодательном уровне. Мы надеемся, что это будет криминализировано, и выступаем инициативно за уголовную ответственность за сбыт снюса, снаффа и насвая. Мы хотели, чтобы уголовная ответственность была аналогично другим наркотикам – от шести лет. Те, кто торгует снюсом, снаффом и насваем – потенциальные в будущем сбытчики более тяжелых наркотиков", - сказал Адамян.