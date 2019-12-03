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РИА Новости

Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

12:13 03.12.2019 (обновлено: 13:00 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал Сергея Меденкова, обвиняемого в применении насилия к силовику на несогласованной акции 27 июля в Москве.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и 21 ноября заочно арестовал Меденкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России", — сообщили РИА Новости в суде.

Как уточнил собеседник агентства, Меденкова объявили в розыск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Согласно опубликованному решению Кунцевского районного суда, молодой человек участвовал в незаконном митинге, игнорировал требования представителей власти и выкрикивал лозунги. Ранее на допросе он вину не признал, заявив, что просто гулял по центру города.
Сергей Суровцев
28 ноября, 14:24
СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
Во время акций полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, против некоторых впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около 20 человек, позже с некоторых из них обвинения сняли.
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
3 сентября, 12:46
Обвиняемый в насилии над полицейским на беспорядках в Москве признал вину
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Басманный суд г. МосквыМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Планомерно выявляют хулиганов при помощи видеонаблюдения на улицах, это радует. Они думали, что им все сойдет с рук, но не тут-то было. Ничего, привлекут к ответстввенности всех вандалов, бесчинствовавших летом, и может, многие задумаются в следующий раз -- идти или не идти на эти сборища. Ничего, кроме тотальной лжи, белоленточники предложить не в состоянии. Ну, еще перевирать события в тотально подконтрольных СМИ, которые содержатся за счёт иностранных граждан, но несмотря на это используются якобы в интересах российских граждан
3 декабря, 12:59
ЕЖЕвгений Жихарев
1620005
Выдержали паузу и опять взялись за беспредел, не думаю, что народ подзабыл уже. Ничего, кроме чиновничьего террора граждан эти власти предложить не в состоянии. Ну ещё перевирать события в тотально подконтрольных СМИ, которые содержатся за счёт граждан, но несмотря на это используются системой против самих же граждан.
3 декабря, 12:43
mmushmulyan
510006
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