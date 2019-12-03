Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и 21 ноября заочно арестовал Меденкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России", — сообщили РИА Новости в суде.

Как уточнил собеседник агентства, Меденкова объявили в розыск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно опубликованному решению Кунцевского районного суда, молодой человек участвовал в незаконном митинге, игнорировал требования представителей власти и выкрикивал лозунги. Ранее на допросе он вину не признал, заявив, что просто гулял по центру города.

Во время акций полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, против некоторых впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около 20 человек, позже с некоторых из них обвинения сняли.