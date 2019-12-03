Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал Сергея Меденкова, обвиняемого в применении насилия к силовику на несогласованной акции 27 июля в Москве.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и 21 ноября заочно арестовал Меденкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России", — сообщили РИА Новости в суде.
Как уточнил собеседник агентства, Меденкова объявили в розыск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Согласно опубликованному решению Кунцевского районного суда, молодой человек участвовал в незаконном митинге, игнорировал требования представителей власти и выкрикивал лозунги. Ранее на допросе он вину не признал, заявив, что просто гулял по центру города.
28 ноября, 14:24СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
Во время акций полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, против некоторых впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около 20 человек, позже с некоторых из них обвинения сняли.