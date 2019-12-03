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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-03T12:13+0300
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РИА Новости

В Москве открылась фотовыставка "Химическая промышленность"

12:13 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка идет по Никитскому бульвару в Москве
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная химической промышленности Москвы, на которой представлены более трех десятков фотографий ведущих столичных предприятий, открылась на Никитском бульваре.
"В московской химической промышленности работает 18 крупных и средних предприятий, на которых трудятся более 14 тысяч человек. Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями-производителями химических веществ и химических продуктов столицы с января по сентябрь 2019 года составил 59,4 миллиарда рублей", – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
О том, как осуществляется производство мультиаксиальной углеродной ткани, как проходит формирование армирующего каркаса в линии производства напорных труб, как выглядит линия сепарации микса корпусных пластиков от электроники и экструдер по производству вторичной пластиковой гранулы, расскажет фотовыставка на Никитском бульваре.
Выставка будет работать до 24 декабря 2019 года.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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