В Москве открылась фотовыставка "Химическая промышленность"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости . Фотовыставка, посвященная химической промышленности Москвы, на которой представлены более трех десятков фотографий ведущих столичных предприятий, открылась на Никитском бульваре.

О том, как осуществляется производство мультиаксиальной углеродной ткани, как проходит формирование армирующего каркаса в линии производства напорных труб, как выглядит линия сепарации микса корпусных пластиков от электроники и экструдер по производству вторичной пластиковой гранулы, расскажет фотовыставка на Никитском бульваре.