В Маниле отменили около 300 рейсов из-за тайфуна

Работа воздушной гавани в Маниле была приостановлена в 11 часов утра по местному времени (6 утра мск). Как сообщили представители аэропорта, такое решение было принято в связи с тем, что из-за тайфуна в столице ожидаются "ветра разрушительной силы". Как ожидается, работа аэропорта возобновится в 11 часов вечера по местному времени (18 мск), однако в зависимости от погодных условий возобновление работы может быть отложено.