Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T12:20+0300
https://ria.ru/20191203/1561900634.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156190/09/1561900978_0:29:2854:1634_1036x0_80_0_0_0d60dc6ad3f5bb0ea9b05a4296feb16e.jpg
РИА Новости

В Маниле отменили около 300 рейсов из-за тайфуна

12:12 03.12.2019 (обновлено: 12:20 03.12.2019)
212
© AFP 2019 / Ted AljibeСотрудники авиакомпании держат таблички с номерами отмененных рейсов в аэропорту Манилы, Филиппины. 3 декабря 2019
Сотрудники авиакомпании держат таблички с номерами отмененных рейсов в аэропорту Манилы, Филиппины. 3 декабря 2019
© AFP 2019 / Ted Aljibe
Сотрудники авиакомпании держат таблички с номерами отмененных рейсов в аэропорту Манилы, Филиппины. 3 декабря 2019
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 300 внутренних и международных авиарейсов отменены в международном аэропорту Манилы во вторник в связи с приходом тайфуна "Тисой", сообщает телеканал CNN Philippines.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах отменены более сотни внутренних и международных рейсов.
Работа воздушной гавани в Маниле была приостановлена в 11 часов утра по местному времени (6 утра мск). Как сообщили представители аэропорта, такое решение было принято в связи с тем, что из-за тайфуна в столице ожидаются "ветра разрушительной силы". Как ожидается, работа аэропорта возобновится в 11 часов вечера по местному времени (18 мск), однако в зависимости от погодных условий возобновление работы может быть отложено.
Поздно вечером в понедельник тайфун "Тисой" обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу. Во вторник тайфун охватил южную часть острова Лусон и в настоящее время движется в направлении острова Миндоро. По последним данным, по меньшей мере три человека пострадали. По данным газеты Philippine Star, в связи с приходом тайфуна число эвакуированных в стране превысило 225 тысяч человек.
Как сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление президентского дворца, в связи с приходом тайфуна власти страны приостановили работу во всех правительственных учреждениях в Маниле во вторник. Согласно документу, работа не будет приостановлена только в тех учреждениях, которые обеспечивают медицинскую помощь, а также отвечают за подготовку к бедствиям и реагированию на них. Кроме того, верховный суд страны постановил приостановить работу во всех судах столичного региона.
По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон. Как сообщают СМИ, ожидается, что тайфун покинет территорию Филиппин только в четверг.
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
Вчера, 11:58
На Филиппинах более полутора тысяч человек погибли от лихорадки денге
000001
Обсудить 0
МанилаВ мире
Рекомендуем
Последствия прохождения тайфуна Тисой на Филиппинах. 3 декабря 2019
Два человека погибли в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах
Жилые дома в Вальпараисо
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
На Филиппинах более полутора тысяч человек погибли от лихорадки денге
Полицейский, Китай
Число жертв взрыва на заводе под Пекином достигло четырех человек
Пожар в цехе по производству керамики в промышленной зоне на севере Судана в Хартуме. 3 декабря 2019
СМИ: в Судане 24 человека погибли при пожаре на керамической фабрике
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола
Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Сотрудники полиции Индонезии на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты, где произошел взрыв. 3 декабря 2019
В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые
Сотрудник полиции в Испании
В Испании ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению бомб
Скорая помощь в Китае
В Китае четыре человека погибли при обрушении резервуара сточных вод
Последствия землетрясения в Албании
Президент Албании призвал провести расследование после землетрясения
Алеппо
При обстреле боевиками деревни к югу от Алеппо погиб ребенок
Президент США Дональд Трамп
В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
Президент Зимбабве Роберт Мугабе
Семья Мугабе пока не нашла его завещание, пишут СМИ
Тегеран
Иран хочет взыскать с США $130 миллиардов из-за беспорядков в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
Лента новостейМолния