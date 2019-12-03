В Маниле отменили около 300 рейсов из-за тайфуна

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 300 внутренних и международных авиарейсов отменены в международном аэропорту Манилы во вторник в связи с приходом тайфуна "Тисой", сообщает телеканал CNN Philippines.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах отменены более сотни внутренних и международных рейсов.
Работа воздушной гавани в Маниле была приостановлена в 11 часов утра по местному времени (6 утра мск). Как сообщили представители аэропорта, такое решение было принято в связи с тем, что из-за тайфуна в столице ожидаются "ветра разрушительной силы". Как ожидается, работа аэропорта возобновится в 11 часов вечера по местному времени (18 мск), однако в зависимости от погодных условий возобновление работы может быть отложено.
LOOK: Photos from Jhun Legalario show the aftermath of Typhoon Tisoy in Libon, Albay on Tuesday, December 3 pic.twitter.com/vCZaIuWuGP— Manila Bulletin News (@manilabulletin) December 3, 2019
Поздно вечером в понедельник тайфун "Тисой" обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу. Во вторник тайфун охватил южную часть острова Лусон и в настоящее время движется в направлении острова Миндоро. По последним данным, по меньшей мере три человека пострадали. По данным газеты Philippine Star, в связи с приходом тайфуна число эвакуированных в стране превысило 225 тысяч человек.
#Tisoy— 'Lyn15' (@itzmemylene) December 3, 2019
keep safe guys pic.twitter.com/sTGsnE1yUA
Как сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление президентского дворца, в связи с приходом тайфуна власти страны приостановили работу во всех правительственных учреждениях в Маниле во вторник. Согласно документу, работа не будет приостановлена только в тех учреждениях, которые обеспечивают медицинскую помощь, а также отвечают за подготовку к бедствиям и реагированию на них. Кроме того, верховный суд страны постановил приостановить работу во всех судах столичного региона.
По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон. Как сообщают СМИ, ожидается, что тайфун покинет территорию Филиппин только в четверг.