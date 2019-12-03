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РИА Новости

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

12:06 03.12.2019 (обновлено: 19:47 03.12.2019)
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© AFP 2019 / Getty Images/Drew AngererТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AFP 2019 / Getty Images/Drew Angerer
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год.
Такие предсказания банк публикует ежегодно. И хотя они считаются маловероятными, их потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.
Аналитики Saxo Bank подчеркивают, что "шокирующие прогнозы" нельзя считать официальной рекомендацией, но при этом советуют инвесторам не заблуждаться, недооценивая вероятность подобных событий.

Прогноз по нефти

По мнению аналитиков, Россия и страны картеля ОПЕК отреагируют на замедление добычи сланцевой нефти в США и объявят о новом сокращении добычи. После этого цена на топливо марки Brent вырастет до 90 долларов за баррель, что выгодно в первую очередь для России.
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Налог "Америка прежде всего"

По мнению экспертов, протекционистская политика администрации президента США Дональда Трампа дойдет до введения налога "Америка прежде всего", который будет призван перестроить всю систему налогообложения для стимулирования внутреннего производства.

"Видя данные опросов, предрекающие ему сокрушительное поражение на выборах, Трамп теряет терпение, и его администрация в последней попытке перехватить протекционистскую тему выдвигает налог "Америка прежде всего". Система налогообложения бизнеса в стране полностью перестраивается в пользу внутреннего производства по принципу якобы "честной и свободной торговли", — пишут аналитики Saxo Bank.

По этому сценарию Белый дом отменит все существующие пошлины и введет 25-процентный НДС на всю валовую выручку, полученную американскими компаниями от производства за рубежом.
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Трамп проиграет на выборах

Эксперты отмечают, что победу на выборах 2016 года действующему президенту принесли голоса пожилых белых избирателей. Сейчас самым многочисленным поколением в США являются миллениалы — люди от 20 до 40 лет, и они настроены более либерально, как и старшая часть "поколения Z".
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Венгрия покинет ЕС

Разногласия по поводу ценностей могут привести к расколу между Брюсселем и Будапештом. Так, Евросоюз запустил против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора, ссылаясь на вводимые в стране все более жесткие ограничения на свободу и независимость прессы, суда, науки.
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Венгерское руководство не согласно с претензиями и настаивает на своем суверенитете, в том числе праве защищаться от массовой миграции. "Развод" более чем вероятен, считают аналитики.

Новый резервный актив в Азии

На фоне американских угроз превратить доллар в оружие торговой войны в Азии может появиться новый резервный актив под названием "азиатское право заимствования" (ADR). Он станет самой крупной в мире валютной единицей и будет равен двум американским долларам.
Аналитики предполагают, что ADR может стать основным расчетным средством в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По их мнению, всего за несколько месяцев после введения актива доллар ослабнет по отношению к нему на 20 процентов.
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