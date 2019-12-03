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РИА Новости

Иран хочет взыскать с США $130 миллиардов из-за беспорядков в стране

12:06 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
По его словам, иски и жалобы были поданы гражданами Ирана, напрямую понесшими ущерб от "действий США".
"К данному моменту были рассмотрены более 360 дел и исков граждан против правительства США", - сообщил Эсмаили, отметив, что суд в Иране потребовал взыскать с США 130 миллиардов долларов.
"Правительство и министерство иностранных дел должны помочь в исполнении этих постановлений против правительства США в пользу наших граждан", - цитирует его слова агентство Mizan.
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