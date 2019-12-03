КамАЗ начал тестировать беспилотный грузовик

"Робот будет совершать гораздо меньше ошибок, меньше будет аварий. Но остается моральный аспект — кто будет виноват в случае ДТП? В случае, если водителя нет, виноват автопроизводитель. Не все готовы принять такую ответственность. Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах", — добавил Коготин.