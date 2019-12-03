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РИА Новости

КамАЗ начал тестировать беспилотный грузовик

12:04 03.12.2019 (обновлено: 12:52 03.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Федерального дорожного агентства / Перейти в фотобанкТестовые испытания беспилотного грузового автомобиля КамАЗ
Тестовые испытания беспилотного грузового автомобиля КамАЗ
© РИА Новости / Пресс-служба Федерального дорожного агентства
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Тестовые испытания беспилотного грузового автомобиля КамАЗ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Начались тестовые заезды беспилотного автомобиля КамАЗ-4308, сообщили в компании.
Отмечается, что грузовик работает в пределах промышленной площадки предприятия, осваивает перевозку кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. Проект получил название "Одиссей".
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В компании подчеркнули, что машины-роботы подходят для любых производств, где нужны челночные перевозки по заданным маршрутам.
Как отметил гендиректор "Ростеха" и председатель совета директоров КамАЗа Сергей Чемезов, погрешность навигации у машины не превышает трех-пяти сантиметров.

"Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях — например, на шахтах, в карьерах и на Крайнем Севере", — добавил он.

На тестовой машине четыре типа сенсоров: видеокамеры, радары, лидары и сонары. Беспилотный грузовик также оснащен промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом. Все данные поступают в компьютер для анализа параметров движения.
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Гендиректор КамАЗ Сергей Коготин отметил, что выход беспилотника на дороги общего пользования требует изменения в сознании людей и в законодательстве.

"Робот будет совершать гораздо меньше ошибок, меньше будет аварий. Но остается моральный аспект — кто будет виноват в случае ДТП? В случае, если водителя нет, виноват автопроизводитель. Не все готовы принять такую ответственность. Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах", — добавил Коготин.

При этом он подчеркнул, что "на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта".
Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе. Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.
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Сергей ЧемезовКамАЗ (завод)ТехнологииЭкономика
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