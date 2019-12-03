На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

"По данным следствия, 2 октября 1998 года подозреваемый и его знакомый на арендованном такси выехали в сторону села Новкус-Артезиана Нефтекумского района. Находясь на степной дороге, подозреваемый задушил 32-летнего водителя такси веревкой и оставил его тело в оросительном канале", - говорится в сообщении.