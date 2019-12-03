На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве таксиста, совершенном более 20 лет назад, сообщает следственное управление СК по региону.
"По данным следствия, 2 октября 1998 года подозреваемый и его знакомый на арендованном такси выехали в сторону села Новкус-Артезиана Нефтекумского района. Находясь на степной дороге, подозреваемый задушил 32-летнего водителя такси веревкой и оставил его тело в оросительном канале", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после этого приятели забрали автомобиль таксиста и продали на территории соседнего региона. Тело потерпевшего было обнаружено 22 ноября 1998 года, а подозреваемые были объявлены в розыск, отмечено в сообщении.
"Подозреваемый был задержан в республике Дагестан, где все это время скрывался от следствия. По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.
По данным ведомства, в 2015 году следователями СКР был задержан второй подозреваемый – 42 летний житель республики Коми. Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Разбой".
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