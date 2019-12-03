Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве ожидается метель, которая продлится до четверга. Об этом сообщил руководитель В Москве ожидается метель, которая продлится до четверга. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд телеканалу " Звезда ".

По его словам, снег может идти весь вторник. В результате высота покрова заметно увеличится и составит полсантиметра в столице и около четырех — в Подмосковье.

Вильфанд также предупредил об усилении ветра, порывы которого могут достигнуть в ближайшие дни 15 метров в секунду.