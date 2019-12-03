Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве ожидается метель, которая продлится до четверга. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд телеканалу "Звезда".
По его словам, снег может идти весь вторник. В результате высота покрова заметно увеличится и составит полсантиметра в столице и около четырех — в Подмосковье.
Вильфанд также предупредил об усилении ветра, порывы которого могут достигнуть в ближайшие дни 15 метров в секунду.
При этом представитель Гидрометцентра отметил, что выпавший снег быстро растает. Согласно прогнозам, уже в четверг в Москву придет потепление до двух-четырех градусов тепла, которое продержится до конца выходных.