В Дании изучают правила для военных кораблей в акватории Севморпути

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дания изучает правила России для прохода иностранных военных кораблей в акватории Дания изучает правила России для прохода иностранных военных кораблей в акватории Северного морского пути , заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в РФ Карстен Сендергорд

С 2019 года иностранные военные корабли должны уведомлять Россию о намерении пройти Северный морской путь, так как они не смогут обойтись в его льдах без сопровождения российских ледоколов.

"Мы изучаем эти правила. На мой взгляд, есть вопросы, которые необходимо обсудить, в том числе в Арктическом совете. Например, что касается сотрудничества по авиационным и морским поисково-спасательным работам", - сказал Сендергорд.