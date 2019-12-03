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РИА Новости

В Дании изучают правила для военных кораблей в акватории Севморпути

11:58 03.12.2019 (обновлено: 12:09 03.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСевморпуть
Севморпуть
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Севморпуть. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дания изучает правила России для прохода иностранных военных кораблей в акватории Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в РФ Карстен Сендергорд.
С 2019 года иностранные военные корабли должны уведомлять Россию о намерении пройти Северный морской путь, так как они не смогут обойтись в его льдах без сопровождения российских ледоколов.
Атомный лихтеровоз Севморпуть
Вчера, 11:51
Датский бизнес заинтересован в развитии Севморпути, заявил посол Дании
"Мы изучаем эти правила. На мой взгляд, есть вопросы, которые необходимо обсудить, в том числе в Арктическом совете. Например, что касается сотрудничества по авиационным и морским поисково-спасательным работам", - сказал Сендергорд.
По словам посла, правила должны быть "предсказуемы и прозрачны", чтобы можно было привлечь инвестиции в регион.
Читайте полный текст интервью >>
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Карстен СендергордСеверный морской путьДанияРоссияВ мире
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