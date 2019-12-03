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РИА Новости

В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории

11:56 03.12.2019
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© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории
В технопарке МАИ Траектория взлета открыли новые детские лаборатории
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В детском технопарке МАИ "Траектория взлета" открылись новые научно-практические лаборатории "Технологическая зона", где ежедневно могут заниматься до ста ребят в возрасте от 10 до 18 лет.
"Первоначально в технопарке "Траектория взлета", который был открыт в декабре прошлого года, ежедневно занимались порядка 60 учащихся. Сегодня мы открываем второе пространство "Технологической зоны" – площадку, оборудованную всем необходимым для применения теоретических знаний на практике. Новые площади смогут принять до ста ребят в возрасте от 10 до 18 лет", - сообщила на открытии лабораторий заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая.
Она отметила, что, благодаря расширению функционала технопарка, у преподавателей появилась возможность не только проводить с детьми теоретические занятия, но и подкрепить их знания практической частью, проводить больше мастер-классов, где дети будут знакомиться с авиационной отраслью.
"Детский технопарк "Траектория взлета" отличается от других 15-ти парков, что был создан как отраслевая база со спецификой авиакосмической тематики. Здесь ребята изучают предметы в сфере IT, 3D-моделирования и промышленного дизайна, робототехники и цифрового производства, аддитивных и композитных технологий, а также беспилотных авиационных систем", - пояснила Беленькая.
Во время экскурсии по новой площадке Беленькая примерила VR- и AR-очки и создавала объекты в виртуальной реальности. "Это невероятная площадка для всех, кто ищет свою профессию мечты и возможность соприкоснуться с техникой, поработать с ней и выбрать свой путь в будущей профессии", - сказала она.
Менеджер проектов технопарка Антон Мамчиц в ходе экскурсии рассказал, что следующее направление, которое планирует открыть технопарк - "Композитные материалы".
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории
В технопарке МАИ Траектория взлета открыли новые детские лаборатории
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории
Говоря о развитии технопарков на территории Москвы, замруководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы отметила активное внимание к развивающей среде не только со стороны школьников старших классов, но и учащихся начальной школы и их родителей. Она сообщила, что со следующего года планируется снизить возрастные рамки для посещения занятий в детских технопарках и развить тему проведения семейного досуга на инновационных площадках.
"По итогам трех лет работы детских технопарков в них обучилось более 150 тысяч детей. Предварительно в этом году их учащимися стало более 50 тысяч школьников. Только за последнюю неделю 16 столичных технопарков посетило более семи тысяч детей. Все это говорит об активном интересе детей к техническим площадкам", - подчеркнула Беленькая.
Она отметила, что ежегодно Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы проводит опросы среди школьников на тему осведомленности о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда.
"В прошлом году мы проводили опрос среди школьников 6-11 классов, в котором участвовало более 70 тысяч человек. Оказалось, что о профессии "оператор станков с ЧПУ", которая является одной из самых востребованных на рынке труда Москвы, из 70 тысяч человек знали только около 400 ребят. Важность создания площадок детских технопарков - в том, что ребенок может выбрать, попробовать и "примерить" на себя то или иное направление деятельности, чтобы в будущем стать профессионалом своего любимого дела", - сказала она.
Беленькая рассказала, что на площадке "Активный гражданин" также лидируют запросы от большого количества москвичей на организацию детских технопарков на темы пищевой и медицинской площадок. Этот вопрос также находится в разработке, сообщила она.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМоскваОбразование - Общество
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