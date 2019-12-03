В Госдуме прокомментировали слова спикера Рады об украинском народе

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек резко раскритиковал высказывания спикера украинской Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что на Украине есть только один народ.

"Если спикер Верховной Рады говорит, что на территории Украины нет нацменьшинств, за что же так государство издевается над собственным народом, выделяя одних и сознательно принижая других. Ведь ни для кого не секрет, что российскую цивилизацию и русскую нацию на Украине сознательно унижают, как только грязью ни поливают, подчеркивая европейскость Украины и акцентируя внимание на якобы русском варварстве. Что это, как не глумление над частью собственного населения? Или спикер Верховной Рады пришел на свою должность только для того, чтобы защищать "щирых" (ярых) украинцев? Тогда это пахнет чистейшим национализмом, а не работой парламентария", - заявил РИА Новости Бальбек.

Он отметил, что здоровое общество не может развиваться, когда у власти стоят националистические элементы. "То, что мы сейчас наблюдаем на Украине - это торжество нацизма или отдельных его представителей. Именно поэтому, сколько бы ни рассыпался спикер Верховной Рады о едином народе - это, мягко выражаясь, неправда, а, точнее, - вранье: в обществе, где правит нацизм, никакого единения народов не может быть в принципе", - подчеркнул российский депутат.