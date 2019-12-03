Зонд "Хаябуса-2" направился на Землю с образцами грунта астероида Рюгу

Как сообщил телеканал NHK, планируется, что в ноябре-декабре 2020 года зонд сбросит на Землю капсулу с образцами пород Рюгу над австралийской пустыней, после чего японские ученые будут изучать его состав.

Если в породе будут найдены органические вещества, это прольет свет на происхождение солнечной системы и жизни на Земле. Пробы были взяты в глубине астероида путем взрыва его поверхности с тем, чтобы изучаемый грунт не был подвержен воздействию Солнца и сохранился нетронутым со времени образования этого космического тела.