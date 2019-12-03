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РИА Новости

Зонд "Хаябуса-2" направился на Землю с образцами грунта астероида Рюгу

11:54 03.12.2019
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© JAXA/ Akihiro IkeshitaМиссия "Хаябуса-2"
Миссия Хаябуса-2
© JAXA/ Akihiro Ikeshita
Миссия "Хаябуса-2". Архивное фото
ТОКИО, 3 дек - РИА Новости. Японский космический зонд "Хаябуса-2" включил во вторник главные ионовые двигатели, чтобы преодолеть 250 миллионов километров и за год доставить на Землю собранные им пробы с астероида "Рюгу", сообщило в среду аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Запущенный пять лет назад зонд "Хаябуса-2" покинул астероид 13 ноября, постепенно удаляясь от его поверхности и делая дополнительные фотоснимки. После тестирования четырех ионовых двигателей он направился к Земле.
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Как сообщил телеканал NHK, планируется, что в ноябре-декабре 2020 года зонд сбросит на Землю капсулу с образцами пород Рюгу над австралийской пустыней, после чего японские ученые будут изучать его состав.
Если в породе будут найдены органические вещества, это прольет свет на происхождение солнечной системы и жизни на Земле. Пробы были взяты в глубине астероида путем взрыва его поверхности с тем, чтобы изучаемый грунт не был подвержен воздействию Солнца и сохранился нетронутым со времени образования этого космического тела.
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