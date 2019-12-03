В московском метро рассказали о необычных забытых вещах

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Осенью пассажиры Московского метро и МЦК оставили на станциях и в вагонах поездов более трех тысяч различных предметов, среди них - телевизор, кукольный дом и гитара укулеле, сообщили в пресс-службе Осенью пассажиры Московского метро и МЦК оставили на станциях и в вагонах поездов более трех тысяч различных предметов, среди них - телевизор, кукольный дом и гитара укулеле, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена

"Осенью пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более трех тысяч различных предметов. Среди необычных находок, которые поступили на Склад забытых вещей в сентябре, октябре и ноябре, – барабанные палочки, сварочный аппарат, телевизор, хоккейная клюшка, кукольный дом, рация и гитара укулеле", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что большую часть оставленных предметов по-прежнему составляют чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки. Почти половина забытых вещей была уже возвращена хозяевам.

"Все оставленные в метро и на МЦК предметы поступают на Склад забытых вещей на станцию "Котельники". Сейчас там своих владельцев ждут телевизор, хоккейная клюшка и кукольный дом. Гавайская гитара укулеле, найденная на Московском центральном кольце, уже возвращена хозяину", – отметили в пресс-службе.

В случае если пассажир оставил в вагоне или на станции метро вещь, то он может в мобильном приложении "Метро Москвы" могут оформить заявку или обратиться в Контакт-центр "Московский транспорт".

"При обнаружении предмета с заявителем свяжется сотрудник Склада, и пассажир может забрать утерянный предмет. С собой необходимо взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - уточнили в московском метро.