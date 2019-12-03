Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в "нормандском формате"

КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Саммит в "нормандском формате" пройдет в Париже 9 декабря.
Вчера, 08:35Сказано в эфире"Метания". Эксперт о словах Зеленского про жителей ДонбассаВ МИД РФ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Есть ли у Киева четкая политика в этом направлении, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.
"Я планировал послушать здесь (на конференции – ред.) выступления но, к сожалению, президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков на конференции по вопросам правоохранительной сферы. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".