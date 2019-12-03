Дания не планирует нейтрализовывать запасы химоружия возле Борнхольма

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дания не планирует нейтрализовывать запасы химического оружия, затопленные возле датского острова Борнхольм, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в РФ Карстен Сендергорд.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море было затоплено около 50 тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал был сброшен в окрестностях островов Готланд и Борнхольм.
"Этой проблеме уже почти 75 лет. Мы знаем, где находятся эти запасы, и всячески стараемся их избегать. Они медленно разлагаются и становятся менее опасными. Кстати, это было одной из проблем с прокладкой газопровода ("Северный поток-2" - ред.), нужно было сделать так, чтобы он не проходил через эту область", - сказал Сендергорд.
На вопрос о том, планирует ли Дания нейтрализовывать запасы химического оружия у Борнхольма, посол ответил: "Нет. Я думаю, та политика, которая была у нас в отношении этого вопроса на протяжении 75 лет, будет сохраняться и далее".
В Копенгагене считают, что лучший способ справиться с этой проблемой - позволить запасам химического оружия медленно разлагаться, отметил дипломат.