Дания не планирует нейтрализовывать запасы химоружия возле Борнхольма

"Этой проблеме уже почти 75 лет. Мы знаем, где находятся эти запасы, и всячески стараемся их избегать. Они медленно разлагаются и становятся менее опасными. Кстати, это было одной из проблем с прокладкой газопровода ("Северный поток-2" - ред.), нужно было сделать так, чтобы он не проходил через эту область", - сказал Сендергорд.