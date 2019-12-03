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РИА Новости

Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки

11:33 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич готов выступить с инициативой о внесении в законодательство изменений, которые позволят Роскомнадзору в досудебном порядке блокировать противоправный контент.

"На протяжении длительного периода мы боремся с распространением в интернете противоправного контента. При том что мы направили огромное количество заявлений в правоохранительные органы, сам процесс блокировки протекает очень медленно. Все дело - в несовершенстве законодательной базы", - написал Малькевич в своем телеграм-канале.

Решить проблему, по его мнению, можно, наделив Роскомнадзор полномочиями досудебной блокировки противоправного контента.
"Как президент Фонда защиты национальных ценностей и председатель Комиссии ОП РФ по СМИ, отправил руководителю ведомства Александру Жарову письмо, где выразил готовность инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство", - сообщил Малькевич.
Член ОП также напомнил, что 29 ноября на официальном сайте Роскомнадзора был опубликован перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию.
"Да, к этому списку и его публикации есть вопросы. Но скорейшее усовершенствование законодательства поможет разрешить ситуацию. Мы также намерены предложить депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о наложении на владельцев СМИ и пабликов в социальных сетях обязательств в части отслеживания размещаемых материалов на предмет модерации комментариев", - добавил Малькевич.
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Александр МалькевичРоскомнадзорГосдума РФАлександр ЖаровМоскваРоссияОбщество
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