Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич готов выступить с инициативой о внесении в законодательство изменений, которые позволят Роскомнадзору в досудебном порядке блокировать противоправный контент.
"На протяжении длительного периода мы боремся с распространением в интернете противоправного контента. При том что мы направили огромное количество заявлений в правоохранительные органы, сам процесс блокировки протекает очень медленно. Все дело - в несовершенстве законодательной базы", - написал Малькевич в своем телеграм-канале.
Решить проблему, по его мнению, можно, наделив Роскомнадзор полномочиями досудебной блокировки противоправного контента.
"Как президент Фонда защиты национальных ценностей и председатель Комиссии ОП РФ по СМИ, отправил руководителю ведомства Александру Жарову письмо, где выразил готовность инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство", - сообщил Малькевич.
Член ОП также напомнил, что 29 ноября на официальном сайте Роскомнадзора был опубликован перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию.
"Да, к этому списку и его публикации есть вопросы. Но скорейшее усовершенствование законодательства поможет разрешить ситуацию. Мы также намерены предложить депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о наложении на владельцев СМИ и пабликов в социальных сетях обязательств в части отслеживания размещаемых материалов на предмет модерации комментариев", - добавил Малькевич.