Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки

"На протяжении длительного периода мы боремся с распространением в интернете противоправного контента. При том что мы направили огромное количество заявлений в правоохранительные органы, сам процесс блокировки протекает очень медленно. Все дело - в несовершенстве законодательной базы", - написал Малькевич в своем телеграм-канале .

"Как президент Фонда защиты национальных ценностей и председатель Комиссии ОП РФ по СМИ, отправил руководителю ведомства Александру Жарову письмо, где выразил готовность инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство", - сообщил Малькевич.

"Да, к этому списку и его публикации есть вопросы. Но скорейшее усовершенствование законодательства поможет разрешить ситуацию. Мы также намерены предложить депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о наложении на владельцев СМИ и пабликов в социальных сетях обязательств в части отслеживания размещаемых материалов на предмет модерации комментариев", - добавил Малькевич.