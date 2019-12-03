Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом

По данным управления МВД по Белгородской области, авария произошла около 7.45 мск на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа. Опрокинулся автобус, ПАЗ, следовавший по маршруту "Преображенка - Старый Оскол". В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением.