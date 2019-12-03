Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области начала проверку по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадали пять человек, сообщает надзорное ведомство.
По данным управления МВД по Белгородской области, авария произошла около 7.45 мск на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа. Опрокинулся автобус, ПАЗ, следовавший по маршруту "Преображенка - Старый Оскол". В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением.
"Прокуратурой Белгородской области организована проверка в связи с ДТП с пассажирским автобусом в Старооскольском городском округе", - говорится в сообщении.
В частности, будет проверено исполнение перевозчиком законодательства в сфере пассажирских перевозок.
По данным экстренных служб региона, авария произошла при сложных погодных условиях. Шел сильный снег, однако дорога была посыпана соляной смесью.
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