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РИА Новости

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

11:32 03.12.2019 (обновлено: 12:08 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
Энергетическое агентство Дании (DEA) выдало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток — 2" к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны.
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"Нам необходимо было убедиться в том, проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", - сказал датский посол.
По его словам, решению в пользу российского проекта также поспособствовало то, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG отправил новый запрос, где речь уже шла о прокладке газопровода не через территориальные воды Дании, как было в первой заявке, а через экономическую зону страны за пределами территориальных вод.
"У нас есть свои правила, свои обязательства, свои процедуры, и мы не намерены их нарушать. Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев - это не плохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс", - отметил Сендергорд.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Читайте полный текст интервью >>
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Карстен СендергордСеверный поток — 2ДанияВ мире
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