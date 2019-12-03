Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Перед выдачей разрешения на строительство газопровода Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд

Энергетическое агентство Дании (DEA) выдало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток — 2" к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны.

"Нам необходимо было убедиться в том, проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", - сказал датский посол.

По его словам, решению в пользу российского проекта также поспособствовало то, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG отправил новый запрос, где речь уже шла о прокладке газопровода не через территориальные воды Дании, как было в первой заявке, а через экономическую зону страны за пределами территориальных вод.

"У нас есть свои правила, свои обязательства, свои процедуры, и мы не намерены их нарушать. Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев - это не плохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс", - отметил Сендергорд.