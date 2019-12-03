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РИА Новости

СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты

11:29 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Антти Ринне
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Антти Ринне. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Антти Ринне готов просить о собственной отставке из-за скандала с забастовкой почтальонов Финляндии, сообщает во вторник финская государственная телерадиокомпания YLE.
Ожидается, что объявление об отставке будет сделано до 14 часов (15.00 мск).
"Ринне готов просить об отставке до дебатов в парламенте, запланированных на 2 часа дня ... новый кандидат в премьер-министры будет избран на заседании партийного совета (правящей в настоящее время Социал-демократической партии) на следующей неделе, вероятно, в четверг, 12 декабря", - говорится в сообщении.
Правительственный кризис разгорелся в Финляндии после завершившейся 27 ноября забастовки почтальонов. Оппоненты правящей Социал-демократической партии обвинили ее в бездействии для предотвращения забастовки почтальонов.
Хельсинки
24 ноября, 23:23
Почтальоны в Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
В настоящий момент проходят консультации отдельных партий, которые определяются со своей поддержкой текущему составу финского кабинета во главе с Ринне.
Нынешнее, 75-ое правительство Финляндии назначено 6 июня, после прошедших в стране парламентских выборов.
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Антти РиннеФинляндияВ мире
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