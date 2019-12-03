СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты

ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Финляндии Антти Ринне готов просить о собственной отставке из-за скандала с забастовкой почтальонов Финляндии, сообщает во вторник финская государственная телерадиокомпания YLE

Ожидается, что объявление об отставке будет сделано до 14 часов (15.00 мск).

"Ринне готов просить об отставке до дебатов в парламенте, запланированных на 2 часа дня ... новый кандидат в премьер-министры будет избран на заседании партийного совета (правящей в настоящее время Социал-демократической партии) на следующей неделе, вероятно, в четверг, 12 декабря", - говорится в сообщении.

Правительственный кризис разгорелся в Финляндии после завершившейся 27 ноября забастовки почтальонов. Оппоненты правящей Социал-демократической партии обвинили ее в бездействии для предотвращения забастовки почтальонов.

В настоящий момент проходят консультации отдельных партий, которые определяются со своей поддержкой текущему составу финского кабинета во главе с Ринне.