Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ

Согласно опросу, 48% граждан РФ считают свой рацион правильным, столько же заявляют об обратном. Чаще всего о правильности своего рациона говорят представители старшего поколения: от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%). Неправильным свое питание считают чаще всего молодые люди от 25 до 34 лет (56%).

Под правильным питанием россияне понимают в первую очередь отказ от вредных продуктов (43%). Около трети россиян связывают правильный рацион с принятием небольших порций пищи 4–5 раз в день (35%), употреблением достаточного количества воды (35%), только органических продуктов (33%), умеренным питанием (31%) и контролем состава пищи (30%). В исследовании отмечается, что чаще всего такие ответы (кроме употребления исключительно органических продуктов) дают женщины.

По мнению большинства россиян, полезные продукты - это те, в составе которых нет ГМО (45%). Треть считают полезными продукты, содержащие натуральные компоненты (27%) и не содержащие агрохимикаты и пестициды (26%). 21% россиян не считают полезными продукты с содержанием промышленных трансжиров, и 18% - продукты с переизбытком соли и сахара в составе. Только 8% россиян считают, что понятие "полезные продукты" связано с питательными свойствами продуктов, а 15% называют полезными те продукты, которые богаты витаминами.

Для большинства граждан РФ важна доступность полезных продуктов, их наличие в магазинах (87%), причем наиболее принципиально это для женской аудитории (89%). При покупке растительных продуктов - таких как овощи, фрукты, ягоды, бобовые или зелень - россияне в первую очередь обращают внимание на их свежесть (48%), реже выбирают продукты исходя из цены (31%), а для 28% важно отсутствие ГМО. Четверть респондентов (24%) отметили, что на их выбор влияет страна производства. На безопасность продукции ориентируются 17% респондентов, а 6% обращают внимание на питательные свойства продукции.