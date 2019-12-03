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РИА Новости

Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ

11:25 03.12.2019
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CC0 / FotoshopTofs / Овощи на столе
Овощи на столе
CC0 / FotoshopTofs /
Овощи на столе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Порядка половины россиян считают, что питаются правильно, чаще всего это люди старшего поколения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, 48% граждан РФ считают свой рацион правильным, столько же заявляют об обратном. Чаще всего о правильности своего рациона говорят представители старшего поколения: от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%). Неправильным свое питание считают чаще всего молодые люди от 25 до 34 лет (56%).
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Под правильным питанием россияне понимают в первую очередь отказ от вредных продуктов (43%). Около трети россиян связывают правильный рацион с принятием небольших порций пищи 4–5 раз в день (35%), употреблением достаточного количества воды (35%), только органических продуктов (33%), умеренным питанием (31%) и контролем состава пищи (30%). В исследовании отмечается, что чаще всего такие ответы (кроме употребления исключительно органических продуктов) дают женщины.
По мнению большинства россиян, полезные продукты - это те, в составе которых нет ГМО (45%). Треть считают полезными продукты, содержащие натуральные компоненты (27%) и не содержащие агрохимикаты и пестициды (26%). 21% россиян не считают полезными продукты с содержанием промышленных трансжиров, и 18% - продукты с переизбытком соли и сахара в составе. Только 8% россиян считают, что понятие "полезные продукты" связано с питательными свойствами продуктов, а 15% называют полезными те продукты, которые богаты витаминами.
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Для большинства граждан РФ важна доступность полезных продуктов, их наличие в магазинах (87%), причем наиболее принципиально это для женской аудитории (89%). При покупке растительных продуктов - таких как овощи, фрукты, ягоды, бобовые или зелень - россияне в первую очередь обращают внимание на их свежесть (48%), реже выбирают продукты исходя из цены (31%), а для 28% важно отсутствие ГМО. Четверть респондентов (24%) отметили, что на их выбор влияет страна производства. На безопасность продукции ориентируются 17% респондентов, а 6% обращают внимание на питательные свойства продукции.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26-27 сентября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияПитаниеОбщество
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