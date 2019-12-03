В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дания считает закрытым вопрос о возможности продажи Гренландии Соединенным Штатам, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в РФ Карстен Сендергорд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова - Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение "абсурдным", Трамп отменил визит в Копенгаген.

"Да, мы перевернули эту главу", - сказал Сендергорд в ответ на вопрос агентства, считает ли Дания вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым.

По мнению посла, заинтересованность Трампа островом "полностью отражает растущее понимание важности Арктического региона".

"Растет интерес со стороны неарктических стран к этому региону. Важно то, сможем ли мы справиться с этим интересом к региону, и можем ли мы сделать это посредством сотрудничества", - добавил дипломат.

Он также исключил, что интерес американского президента может быть связан с активностью России и Китая в Арктике.