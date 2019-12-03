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РИА Новости

В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым

11:22 03.12.2019 (обновлено: 12:07 03.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкДома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дания считает закрытым вопрос о возможности продажи Гренландии Соединенным Штатам, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в РФ Карстен Сендергорд.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова - Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение "абсурдным", Трамп отменил визит в Копенгаген.
"Да, мы перевернули эту главу", - сказал Сендергорд в ответ на вопрос агентства, считает ли Дания вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым.
По мнению посла, заинтересованность Трампа островом "полностью отражает растущее понимание важности Арктического региона".
"Растет интерес со стороны неарктических стран к этому региону. Важно то, сможем ли мы справиться с этим интересом к региону, и можем ли мы сделать это посредством сотрудничества", - добавил дипломат.
Он также исключил, что интерес американского президента может быть связан с активностью России и Китая в Арктике.
"Нет, я думаю, что это отражает более широкий интерес к Арктике. Потому что этот интерес есть и у Японии, и у Южной Кореи, и у Сингапура, и у Индии. Главное, чтобы мы все могли сотрудничать по этому вопросу", - подчеркнул посол Дании.
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