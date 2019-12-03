В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку

КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Девочка из Девочка из Новокузнецка , которой подружки подожгли платье, идет на поправку, но врачи все еще оценивают ее состояние как тяжелое, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства зажигалкой 9-летней девочки загорелось платье ее 5-летней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, отец занес ее домой и вызвал скорую помощь. СМИ писали об ожогах 70-75% поверхности тела. По словам ее мамы, подружки подожгли платье за то, что девочка обещала рассказать их старшей сестре, что они курят. Возбуждено дело по ч.1. ст.118 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"Ребенок находится в тяжелом состоянии. Подвижки есть, главный врач (больницы - ред.) доложил, что… ребенок идет на поправку, но состояние остается тяжелым. По какой причине? От 3 до 5 % поверхности тела еще незажившие, так называемые… язвочки-раны после ожогов. Они могут в любой момент дать осложнения, воспаление, и, соответственно, опять рецидив произойдет", – рассказал Кислицын.

Он добавил, что именно поэтому ребенок пока находится на противоожоговой кровати, но дышит сама, разговаривает, девочка достаточно общительная.