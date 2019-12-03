Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец текущей недели, после переговоров премьер-министров двух стран, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Это уже, наверное, не секрет - встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств", - сказала Эйсмонт.
По ее словам, после встречи глав правительств "и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят".