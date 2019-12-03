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РИА Новости

Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели

11:19 03.12.2019 (обновлено: 11:21 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец текущей недели, после переговоров премьер-министров двух стран, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Это уже, наверное, не секрет - встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств", - сказала Эйсмонт.
По ее словам, после встречи глав правительств "и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят".
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