Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
80 лет с начала Второй мировой войны
2019-12-03T13:26+0300
https://ria.ru/20191203/1561897050.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155326/69/1553266945_0:0:3228:1817_1036x0_80_0_0_f3803d84ecb5ec22d5add3bfc303aa6a.jpg
РИА Новости

РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов

11:18 03.12.2019 (обновлено: 13:26 03.12.2019)
457
© РИА Новости / РИА НовостиВеликая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат
© РИА Новости / РИА Новости
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российское историческое общество планирует обнародовать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ранее не публиковавшиеся документы о преступлениях нацистов на территории СССР, заявил во вторник председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Преступления нацистов-оккупантов тщательно фиксировались. Для этого в 1942 году был создан специальный орган - Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Я полагаю, что настало время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности", - сказал Нарышкин в ходе встречи с представителями региональных отделений РИО, посвящённой, в том числе, подготовке к 75-летию Победы.
Здание Общественной палатой РФ в Москве
29 ноября, 12:49
В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
Нарышкин предложил создать комиссию РИО по изучению преступлений нацистов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В ее состав он пригласил работников отделений РИО из тех регионов, которые пострадали в ходе нацистской оккупации.
"Результатом нашей деятельности должна серия просветительских мероприятий, выставок, документальных публикаций, установка новых памятных знаков", - отметил он.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
27 августа, 09:00
Без срока давности: СК ищет латвийских карателей, виновных в геноциде
1910000
Обсудить 0
80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоСергей НарышкинСССРОбщество
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
Годовщина начала событий на киевском Майдане
Стали известны новые подробности скандала с "Небесной сотней"
Приложение FaceApp на экране смартфона
Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
Борнхольм, Дания
Дания не планирует нейтрализовывать запасы химоружия возле Борнхольма
Ребенок в больнице
В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
Автомобиль скорой помощи
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова спикера Рады об украинском народе
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко заявил о проведении в 2020 году конференции "Уроки Нюрнберга"
Девушка на фоне рекламы смартфона
Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
Симонян назвал вандализмом осквернение памятника Грибоедову в Ереване
Врач скорой медицинской помощи
На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце
Роберт Шлегель
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Эйфелева башня в Париже
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
Лента новостейМолния