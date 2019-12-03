РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российское историческое общество планирует обнародовать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ранее не публиковавшиеся документы о преступлениях нацистов на территории СССР, заявил во вторник председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Преступления нацистов-оккупантов тщательно фиксировались. Для этого в 1942 году был создан специальный орган - Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Я полагаю, что настало время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности", - сказал Нарышкин в ходе встречи с представителями региональных отделений РИО, посвящённой, в том числе, подготовке к 75-летию Победы.
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Нарышкин предложил создать комиссию РИО по изучению преступлений нацистов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В ее состав он пригласил работников отделений РИО из тех регионов, которые пострадали в ходе нацистской оккупации.
"Результатом нашей деятельности должна серия просветительских мероприятий, выставок, документальных публикаций, установка новых памятных знаков", - отметил он.