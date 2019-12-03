РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов

"Преступления нацистов-оккупантов тщательно фиксировались. Для этого в 1942 году был создан специальный орган - Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Я полагаю, что настало время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности", - сказал Нарышкин в ходе встречи с представителями региональных отделений РИО, посвящённой, в том числе, подготовке к 75-летию Победы.